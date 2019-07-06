حمد فاضل وهموم كافكا

2019/07/06 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الملتقى الثقافي في شارع المتنبي جلسته الاسبوعية برئاسة الروائي"صادق الجمل"واستضاف الناقد والمترجم"احمد فاضل"للحديث عن كتابه" هموم كافكا"،بحضور نخبة من الكتاب والادباء والمثقفين.

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