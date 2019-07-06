2019/07/06 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس قضاء الشرقاط، صلاح الشعلان، اليوم السبت، أن نسبة عودة النازحين الى ديارهم في القضاء بلغت نحو 80%.بفضل الاستقرار الأمني الذي يشهده القضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس قضاء الشرقاط يعلن عودة 80% من النازحين لمناطقهم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس قضاء الشرقاط يعلن عودة 80% من النازحين لمناطقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).