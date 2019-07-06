الفتح يدعو عائلات شهداء القصف الأمريكي برفع الدعاوى القضائية بحق الفلاحي

2019/07/06 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… دعا تحالف الفتح، السبت، عائلات شهداء القصف الأمريكي الذي طال مواقع الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية في الآونة الأخيرة للإسراع برفع الدعاوى القضائية بحق قائد عمليات ألانبار الفريق ركن محمود الفلاحي.وقال عضو التحالف كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “دماء الشهداء التي سقطت جراء القصف الأمريكي لمواقع الحشد الشعبي والشرطة […]

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