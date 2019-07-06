2019/07/06 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، عيسى ساير العيساوي، السبت، موافقة وزارة التخطيط على إنشاء مزيد من الوحدات السكنية للمساهمة في حل أزمة السكن.وقال العيساوي لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “وزارة التخطيط اطلعت على خطة حكومة الانبار المحلية التي تهدف الى زيادة عديد الوحدات السكنية في قضاء الفلوجة ومدن الانبار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التخطيط توافق على إنشاء 668 وحدة سكنية شمال الفلوجة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التخطيط توافق على إنشاء 668 وحدة سكنية شمال الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التخطيط توافق على إنشاء 668 وحدة سكنية شمال الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).