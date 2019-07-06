هجمات للحوثيين بطائرات مسيرة على مطار في السعودية

2019/07/06 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

أعلن الحوثيون، اليوم السبت، شن هجمات بطائرات مسيرة على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية في مطار جيزان جنوب غرب السعودية.

يتبع

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