2019/07/06 | 20:33

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القوات المسلحة اليمنية : سلاح الجو المسير يستهدف مطار جيزان ويصيب اهدافه بدقة

اعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية ان سلاح الجو المسير

استهداف مطار جيزان واصابة أهدافه بدقة عالية وتعطل الملاحة الجوية

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