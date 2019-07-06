2019/07/06 | 20:33

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بالصور ..



القبض على مروجين ومتعاطين للمخدرات في الطوز

اعلنت فرقة الرد السريع ان مفارز استخبارات فوج مغاوير الفرقة القت

القبض على مروجي ومتعاطي للمخدرات في قضاء طوز

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