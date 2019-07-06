لماذا “تنكمش”عضلات الوجه عند تناول الأطعمة الحامضة؟

2019/07/06 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يدفعنا تناول الأطعمة الحامضة إلى تحريك عضلات الوجه بشكل لا إرادي، حيث يتقطّب الوجه وتغمض العينان، ولا يمكن تجنب تلك الحركات على الإطلاق عند ملامسة اللسان لأطعمة حامضة مثل الليمون.يملك اللسان أجهزة استشعار صغيرة تسمى براعم التذوق، وتتيح هذه البراعم معرفة ما إذا كان الطعام حلوا أو حامضا أو مرا أو لذيذا، […]

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