عبدالرزاق دحنون - الشيخ إمام ...حادي قوافل الضمير

2019/07/06 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون حين جاء الشيخ إمام إلى الشام شتاء عام 1984 عرَّف عن نفسه قائلاً: أنا إمام محمد عيسى، ولدتُ في اليوم الثاني من الشهر السابع عام 1918 في قرية قريبة من القاهرة تدعى (أبو النمرس) من والد يعمل بائعاً متجولاً لمصابيح الكاز يُضيء القرى والنجوع المجاورة.وفي شهري الرابع أو الخامس فقدتُ بصري بالطريقة نفسها التي فقد بها طه حسين بصره.والدتي تقول أنه حسد، وأنا مؤمن بالحسد لأنه ذُكر في القرآن.وقد أعج......

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