2019/07/06 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، إلقاء القبض على شخص يمارس “السحر

والشعوذة” منذ 37 عاماً في بغداد.

وقالت

القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه تم “إلقاء القبض

على شخص يمارس السحر والشعوذة منذ عام ١٩٨٢ حسب اعترافه”.

وأضافت

القيادة، أن هذا الشخص “متهم بقضية البحث عن قاتل مأجور لقتل شخص بريء ضمن

منطقة الكرادة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخص يمارس “السحر والشعوذة” منذ 37 عاماً في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخص يمارس “السحر والشعوذة” منذ 37 عاماً في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).