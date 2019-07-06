الطلبة يتعادل مع الكهربا سلبياً في دوري الكرة

2019/07/06 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ رياضية

خرج

فريقا الطلبة والكهرباء اليوم السبت بنتيجة التعادل السلبي ،في لقاء جرى ضمن

منافسات الجولة 35 بدوري الكرة الممتاز

الشوط

الاول، لم يشهد الاداء الفني المقنع وكانت الفعالية وسط الملعب مع فرص غير فعالة

للفريقين لينتهي سلبيا بالنتيجة.

الشوط

الثاني، شهد تحسنا في الاداء لكن الفرص استمرت بالغياب بسبب الحذر الدفاعي من

الطرفين، فيما شهدت الدقائق العشرة الاخيرة افضلية للطلبة مع فرص رغم قلتها الا

انها كانت فعالة تصدى لها دفاع الكهرباء، بينما كان للكهرباء فرص كانت قريبة

للتسجيل في الوقت الاضافي، لكنه فشل بذلك لينتهي اللقاء سلبيا بالنتيجة.

وكانت

الجولة نفسها قد افتتحت اليوم ايضا، بخسارة الكرخ من اربيل صفر – 1 ،وفوز الصناعات

على نفط الجنوب 1- صفر، والسماوة على امانة بغداد 2- 1، وتعادل النفط ونفط ميسان

1-1.

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