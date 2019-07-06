2019/07/06 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vDtMF7ZwdlM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتخابات مجالس المحافظات .. جدل التحديث والمشاركة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتخابات مجالس المحافظات .. جدل التحديث والمشاركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).