2019/07/06 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم السبت، أن استضافة المجموعة الثانية لبطولة غرب اسيا ونجاحها سيفتح المجال امام رفع الخظر الكلي عن الملاعب العراقية.وذكرت الوزارة في بيان وتلتقه وكالة صدى , ان رياض خلال زيارته لملعب اربيل الذي ستقام عليه مباريات المجموعة من الثاني وحتى الرابع عشر من اب المقبل، دعا الى “الإسراع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الشباب:تضييف بطولة غرب آسيا بكرة القدم سيفتح باباً لرفع الحظر الكلي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب:تضييف بطولة غرب آسيا بكرة القدم سيفتح باباً لرفع الحظر الكلي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب:تضييف بطولة غرب آسيا بكرة القدم سيفتح باباً لرفع الحظر الكلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).