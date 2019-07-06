انفجار في مركز تسوق بولاية فلوريدا الأميركية

2019/07/06 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أصيب عدد من الأميركيين، اليوم السبت، من جراء انفجار قوي هز مركز تسوق في ولاية فلوريدا الساحلية.

وأظهرت صور نشرت على مواقع إلكترونية أميركية

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