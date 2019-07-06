الشيخ الأمين: فتوى المرجعية الدينية العليا أسّست

2019/07/06 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، امس الجمعة، الحفاظ على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "ضرورة وطنية"، فيما اشار

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