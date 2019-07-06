الكمارك …إعادة إصدار(٣٢) حاوية مخالفة في بوابة البصرة وضبط أخرى بمستلزمات طبية في كمرك ام قصر الجنوبي

2019/07/06 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في كمرك بوابة البصرة اليوم السبت عن إعادة إصدار(٣٢) حاوية مخالفة تحمل مواد متنوعة وردت بدون اوراق رسمية .كما أضافت الهيئة أنه تم ضبط حاوية حجم (٤٠)قدم في كمرك ام قصر الجنوبي تحتوي على مستلزمات طبية مخالفة حيث تبين بالكشف ان المواد المشحونة لا تتطابق مع الكميات والبند الكمركي المثبت في […]

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