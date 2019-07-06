2019/07/06 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن تقليص طهران التزاماتها النووية الأخيرة “تصب في إطار الاتفاق النووي وللحفاظ عليه”.ووفقا لموقع الرئاسة الإيرانية، فقد أكد روحاني، ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته تجاه الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن رفع العقوبات الأمريكية عن طهران “يمكن أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني لماكرون: على الاتحاد الاوروبي تحمل مسؤوليات تجاه الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني لماكرون: على الاتحاد الاوروبي تحمل مسؤوليات تجاه الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).