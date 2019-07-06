رفقا بهيئة التعليم التقني أيها المسؤول

2019/07/06 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / د.



باسل عباس خضير …

بتاريخ 24 / 5 / 2019 نشرنا مقالة على هذا الموقع بعنوان ( هل تلغى هيئة التعليم التقني...

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