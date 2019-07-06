2019/07/06 | 20:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كتب / د.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رفقا بهيئة التعليم التقني أيها المسؤول) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / د.
باسل عباس خضير …
بتاريخ 24 / 5 / 2019 نشرنا مقالة على هذا الموقع بعنوان ( هل تلغى هيئة التعليم التقني...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رفقا بهيئة التعليم التقني أيها المسؤول) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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