اندلاع حرائق في محيط حقول نفط خانة شرق ديالى

2019/07/06 | 20:49

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر حكومي في محافظة ديالى، السبت، اندلاع حرائق في محيط حقول نفط خانة شرق المحافظة.

وقال ال...





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