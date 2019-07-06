2019/07/06 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجاز مخططات التصاميم الاساسية الاولية لمدينة الحبانية الجديدة بغداد _ الصباح الجديد : بحث وكيل وزارة الاعمار والإسكان المهندس استبرق الشوك خلال زيارته لمحافظة البصرة مع المحافظ المهندس اسعد العيداني مراحل العمل في المشاريع التي تنفذها تشكيلات الوزارة في المحافظة ومن اهمها مشروع ماء البصرة الكبير الذي تم فيه تحقيق نسب انجاز متقدمة .واكد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل «الاعمار والإسكان» يبحث المشاريع التي تنفذها الوزارة في البصرة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل «الاعمار والإسكان» يبحث المشاريع التي تنفذها الوزارة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).