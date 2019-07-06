اليوم .. العمل تطلق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ

2019/07/06 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت في ورشة عن المخدرات واثارها في المجتمع بغداد _ الصباح الجديد : اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اكمال الاجراءات الخاصة بإطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمتسلمين سابقاً والمتسلمين للمرة الأولى من هذا العام في بغداد والمحافظات ابتداء من اليوم الاحد.وبين الوزير ان منح الراتب سيكون الكترونياً للمستفيدين ...

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