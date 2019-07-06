الوطني الكردستاني يُسمّي مرشحيه للمناصب الحكومية في الإقليم ويوجّه رسالةً للديمقراطي

2019/07/06 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص _ الحل العراق صوّت المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني في اجتماعه الذي عُقِد، اليوم السبت، على قائمة مرشحيه لمنصبي رئيس برلمان الإقليم ونائب رئيس حكومة كردستان.وقال مراسل الحل […]

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