بالوثيقة .. جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين المقبل

2019/07/06 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتضمن الجدول التصويت على قانون التعديل الأول لقانون الموازنة، ومشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية وقوانين أخرى معدة للتصويت والمناقشة والقراءة.اليكم نص الوثيقة:ص.هـ.ح.

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