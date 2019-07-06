وزير التربية وكالة يوجه بفتح تحقيق بالفيديو الذي نشر بحادثة غش عن بعد

2019/07/06 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التربية وكالة قصي السهيل، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية على ما نشر من مقطع فيديو تناولته احدى وسائل الاعلام بحدوث عملية غش على احد الجسور في محافظة النجف، بينما كان الحادث في محافظة بابل حيث وجهت الوزارة جميع وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر من تناول مثل هذه المادة الخبرية.

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