2019/07/06 | 21:30

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وزارة التربية تصدر توضيحاً بشأن انتشار فيديو لعملية غش في الامتحانات

كلمة -

بغداد

وجه وزير التربية وكالة قصي السهيل، يوم السبت، بتشكيل لجنة

تحقيقية بشأن مقطع فيديو تناولته احدى وسائل الاعلام بحدوث عملية غش

على احد الجسور في محافظة النجف.

وذكر بيان للوزارة، ان "ادارة المدرسة ازالت الكتابة قبل بدء

الامتحان اي لم تكن عملية للغش نهائياً و المدير العام لتربية بابل

حسين خلف السالم فتح تحقيقا على الفور، فيما التقط احد المراقبين

صورة للكتابة وهو يحملها، مبينا ان الكتابة غير مفهومة ولا تعد ضمن

مفردات المنهاج اصلاً".

واوضح إن "المدير العام لتربية النجف الاشرف عادل البصيصي اكد إن

الصور التي تظهر في المقطع الفيديو لجسر غير موجود في المحافظة".

وشددت على "المراكز الامتحانية وكوادرها بالالتزام برصانة

الامتحانات و التعليمات الوزارية".

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