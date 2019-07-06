الكهرباء: تأهيل خطي “رميلة جديدة” بالكامل واعادتهما للعمل

2019/07/06 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب، اليوم السبت، عن إنجاز أعمال تأهيل خطي (رميلة جديدة – CPS4,5 132KV) بالكامل وإعادتهما للعمل.وقالت الشركة في بيان، تلقته /المعلومة/، انه “باشراف ومتابعة مباشرة من قبل المدير العام المهندس زياد علي فاضل وضمن خطة ٢٠١٩، انجزت ملاكات نقل الطاقة في الجنوب / شبكات شمال […]

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