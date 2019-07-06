2019/07/06 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التربية توجه بفتح تحقيق بالفيديو الذي نشر بحادثة غش

وجه وزير التربية وكالة قصي السهيل بتشكيل لجنة تحقيقية على ما نشر من

مقطع فديو تناولته احدى وسائل الاعلام بحدوث عملية غش على احد الجسور

في محافظة النجف.وذكر بيان للوزارة، ان" ادارة المدرسة ازالت الكتابة قبل بدء الامتحان

اي لم تكن عملية للغش نهائياً و المدير العام لتربية بابل حسين خلف

السالم فتح تحقيقا على الفور، فيما التقط احد المراقبين صورة للكتابة

وهو يحملها، مبينا ان الكتابة غير مفهومة ولا تعد ضمن مفردات المنهاج

اصلاً". واوضح إن" المدير العام لتربية النجف الاشرف عادل البصيصي اكد إن

الصور التي تظهر في المقطع الفديو لجسراً غير موجود في المحافظة".وشددت على" المراكز الامتحانية وكوادرها بالالتزام برصانة الامتحانات

و التعليمات الوزارية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توجه بفتح تحقيق بالفيديو الذي نشر بحادثة غش) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توجه بفتح تحقيق بالفيديو الذي نشر بحادثة غش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).