2019/07/06 | 21:35

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بالارقام..



الكشف عن قيمة الصادرات الايرانية الى العراق

أعلنت غرفة التجارة الايرانية- العراقية المشتركة، عن حجم الصادرات

الايرانية الى العراق، مبينة ان قيمتها تبلغ 25 مليون دولار

يوميا.وقال الامين العام للغرفة التجارية، حميد حسيني، في تصريح صحفي، خلال

حضوره المنتدى التجاري الايراني العراقي، "أن تصدير السلع الايرانية

الى العراق، سجل معدل 25 مليون دولار (30 مليار دينار عراقي)

يوميا"،مبينا ان "الغرفة تستهدف بلوغ الحجم التجاري البيني، المقدر

بـ20 مليار دولار في السنة التجارية التي تنتهي الـ20 من آذار

2020.واشار حسيني الى ان "هناك عدة برامج تحفيزية منها ابرام اتفاقية

والتخطيط لاستيراد السلع التي تحتاجها ايران عبر العملة الاجنبية

المتأتية من الصادرات العراقية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي

العراقي، فضلا عن متابعة استيفاء مستحقات المقاولين وتفعيل خط ائتمان

بقيمة 200 مليون دولار، يختص بصندوق ضمان الصادرات بهدف تغطية مشاريع

اعادة الاعمار".ونوه أن "لدى الغرفة برامج لتطوير البنى التحتية الكمركية وايجاد

مراكز تجارية وتسويقية ايرانية في بغداد والبصرة واقليم كردستان،

مؤكدا على الاسراع بتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بانشاء المدن الصناعية

الحرة، فضلا عن تسهيل اصدار التأشيرات الطويلة الامد والتعددية لتجار

ومصدري السلع والخدمات، وسائقي الشاحنات".

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