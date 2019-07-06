الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تباشر بمشروع رفع الأنقاض من مدينة بغديدا

2019/07/06 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن فعاليات وأنشطة مبادرة صمود المجتمع العراقي التي تموّلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” قامت منظمة إغاثة نينوى الإنسانية بتنفيذ حملة رفع الأنقاض من البيوت المهدمة كلياً لتسهيل عملية اعادة الإعمار في قضاء الحمدانية ودعم الظروف اللازمة للعودة الآمنة والناجحة في سهل نينوى.تعاونت المنظمة الهيئة الكنسية العليا للإعمار …

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