وزير التعليم العالي يخول رؤساء الجامعات بمعالجة حالات الرسوب للطلاب

2019/07/06 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

خوّل

وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم السبت، رؤساء الجامعات

صلاحية رفع سقف درجات تغيير حالة الطالب من الرسوب إلى النجاح أو العبور، إلى 10

درجات.

وقال

السهيل في بيان أورده مكتبه الإعلامي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه

“خول رؤساء الجامعات خلال اجتماع هيئة الرأي الأخير الذي عقد في وزارة

التعليم بصلاحية رفع سقف درجات تغيير حالة الطالب من الرسوب الى النجاح او العبور

الى المرحلة الاعلى بمنحه عشر درجات بدلا عن خمس درجات”، مؤكدا أن “هذا

القرار سيعالج الدرجات الحرجة القريبة من النجاح للانتقال من حالة المكمل الى

الناجح”.

وأضاف

أن “وزارته وجهت الجامعات كافة بتوزيع درجات القرار بين الدورين الاول

والثاني للعام الدراسي (2018 – 2019) لجميع المراحل الدراسية وللدراستين الصباحية

والمسائية ولكل الكليات والمعاهد الحكومية والاهلية وبمختلف التخصصات الانسانية

والعلمية، من أجل شمول اكبر عدد ممكن من الطلبة بالنجاح من الدور الاول وتقليل نسب

الرسوب”.

وأوضح

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا “الاجراء يأتي استعدادا لتطبيق

نظام المقررات خلال العام الدراسي (2019 – 2020) ضمن المرحلة الأولى”، مشيرا

الى ان “الخمس درجات الممنوحة تكون مكملة للخمس درجات التي تم منح صلاحية

اعطائها لمجالس الكليات ليصبح مجموع درجات المساعدة 10 درجات بدلاً من 5”.

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