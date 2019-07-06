الدفاع المدني يعلن اخماد حريق في اندلع مزارع جنوبي الموصل

2019/07/06 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

اخمد

حريق جديد، اليوم السبت، اندلع في مزارع الفلاحين جنوبي الموصل.

وذكرت

وزارة الدفاع في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه” لغرض

مشاركة المواطنين في جميع الأزمات التي تواجههم والإسراع في حلها ساهم منتسبي

الفوج الأول لواء المشاة الخامس والسبعون فرقة المشاة السادسة عشرة في إطفاء

الحرائق بإطراف قرية الجرن بمساعدة منتسبي الدفاع المدني”.

واشارت

“حيث انتشرت المفارز الطبية لإسعاف المصابين من حالات الاختناق، اذ أسفر

الحريق عن احتراق عدد من الأراضي وبجهود مقاتلينا ومنتسبو الدفاع المدني والأهالي

تم السيطرة على الحريق وإخماده بصورة كاملة”.

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