التربية توجه بفتح تحقيق بالفيديو الذي نشر بحادثة غش على احدى الجسور

2019/07/06 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وجهت وزارة التربية، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية على ما نشر من مقطع فديو تناولته احدى وسائل الاعلام بحدوث عملية غش على احد الجسور في محافظة النجف.وذكر بيان للوزارة، تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، ان “وزير التربية وكالة قصي السهيل وجه بتشكيل لجنة تحقيقية على ما نشر من مقطع فيديو تناولته […]

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