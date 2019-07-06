2019/07/06 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة.. قائمة المواقع التي أدرجت على لائحة التراث العالمي امس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..



قائمة المواقع التي أدرجت على لائحة التراث العالمي وكالة خطوة برس.

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