تقرير أميركي يحذر من تعاون إيران والقاعدة في أزمة الخليج

2019/07/06 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير صادر من “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” في واشنطن وهي مؤسسة بحثية غير حزبية، من إمكانية استفادة تنظيم “القاعدة” من التوتر

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