النائب الاول لرئيس البرلمان يطالب باستدعاء سفير العراق لدى واشنطن

2019/07/06 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، السبت، وزارة الخارجية باستدعاء سفير العراق لدى واشنطن واتخاذ كافة الإجراءات، على خلفية تصريحات بشأن اسرائيل.وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب اعرب عن استنكاره الشديد لتصريحات السفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين”، […]

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