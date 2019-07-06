استعدادات للهتاف ضد “إسرائيل” في مباراة مصر وجنوب إفريقيا

2019/07/06 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة انطلقت دعوات إلكترونية للهتاف ضد “إسرائيل” في الدقيقة 73 من المباريات المتبقية من كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، وذلك في أعقاب ظهور مشجعين إسرائيليين في مدرجات البطولة القارية.وتصدر هاشتاغ (الدقيقة 73 اهتف ضد إسرائيل)، اليوم السبت، قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر، قبل انطلاق مباراة “الفراعنة” الحاسمة في […]

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