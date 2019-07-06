التربية توجه بفتح تحقيق بفيديو يخص حالة “غش” على احد الجسور في بابل

2019/07/06 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… وجّه وزير التربية وكالة قصي السهيل، السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية على ما نُشر من مقطع فديو تناولته احدى وسائل الاعلام بحدوث عملية غش على احد الجسور في محافظة النجف، بينما كان الحادث في محافظة بابل.وذكر مكتب السهيل في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “وزير التربية وكالة وجّه بتشكيل […]

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