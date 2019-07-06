2019/07/06 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: To_NFBfTzOI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العيساوي: ليس من المعقول تشكيل حكومات محلية بأكثر من عشر كتل سياسية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العيساوي: ليس من المعقول تشكيل حكومات محلية بأكثر من عشر كتل سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).