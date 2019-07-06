2019/07/06 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني يودع حكومته ويهنئ طالباني ويتذكر "اصعب" قرار في حياته السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/06 | 21:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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