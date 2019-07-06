الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان يتفقان رسميا على المحافظ الجديد لكركوك

2019/07/06 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت عن توصله الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على مرشح لمنصب محافظ كركوك.

وقال المتحدث باسم الحزب شيخ لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للمجلس القيادي للحزب مساء اليوم في السليمانية انه "توصلنا لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على مسألة محافظ كركوك"، من دون مزيد من التفاصيل.

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