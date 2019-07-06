الدفاع المدني يعلن اخماد حريق حقول نفط خانة في ديالى

2019/07/06 | 21:50

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في ديالى، اليوم السبت، إخمادها الحريق الذي اندلع قرب حقول نفط خانة شرق...





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