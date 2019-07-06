خاص| نائبة تربط بين التسجيل الصوتي للفلاحي والمشروع الأميركي لـ”تدمير” وحدة العراق

2019/07/06 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، أن المكالمة المسربة بين قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي وأحد عناصر الاستخبارات الأمريكية (CIA)، أثبتت المشروع الأميركي لـ”تدمير” وحدة العراق.

وقالت نصيف في حديث لقناة “الاتجاه”، إن “هناك إجماعاً نيابياً على أن التسجيل الصوتي يثبت تخابر الفلاحي مع الأميركان”.

وأضافت، أن “التسجيل الصوتي أثبت المشروع الأميركي لتدمير وحدة البلاد”، مؤكدةً أن “الإجراءات القانونية ستكون مشددة لو ثبت التسجيل الصوتي للفلاحي”.

وكانت مكالمة هاتفية تم تسريبها بين الفلاحي وأحد عملاء الاستخبارات الأمريكية تضمنت تقديم الفلاحي معلومات وإحداثيات عن مقرات وحدات الجيش والحشد الشعبي تمهيدا لقصفها.

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