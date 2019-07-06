عوائل شهداء القصف الصهيوأميركي على الحدود العراقية يعتزمون مقاضاة الفلاحي والسفارة الأميركية

2019/07/06 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل “الاتجاه”، السبت، بعزم عوائل شهداء القصف الصهيوأميركي على الحدود العراقية السورية، مقاضاة قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي والسفارة الأميركية بعد المكالمة الهاتفية التي تم تسريبها بين الفلاحي وأحد عملاء الاستخبارات الأميركية.

وقال مراسلنا، إن عوائل شهداء القصف الصهيوأميركي على الحدود العراقية يعتزمون مقاضاة قائد عمليات الأنبار والسفارة الأميركية.

وكانت مكالمة هاتفية تم تسريبها بين الفلاحي وأحد عملاء الاستخبارات الأمريكية تضمنت تقديم الفلاحي معلومات وإحداثيات عن مقرات وحدات الجيش والحشد الشعبي تمهيدا لقصفها.

وكشفت شبكة الإعلام المقاوم نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن قيام السفارة الأميركية بالضغط على اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق مع الفلاحي.

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