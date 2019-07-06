القدو : حكومة المجاملات ستسوف خيانة الفلاحي

2019/07/06 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب حنين القدو، اليوم السبت، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”حكومة المجاملات”ستسوف خيانة الفلاحي.

وقال القدو في تصريح، تابعته”الاتجاه برس”، إن”السفارة الأميركية في بغداد تمارس ضغوطاً تجاه عبد المهدي لإغلاق قضية الفلاحي لان الأمر يعود لها”، مبيناً أن”القضية ستكون شبيهة بالقضايا السابقة التي سوفت دون إي عقوبات أو إجراءات حكومية رادعة وشجاعة”.

وحصلت “الاتجاه برس” ، على تسجيل صوتي لقائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي وهو يتواصل مع احد عناصر الاستخبارات الاميركية وينقل احداثيات مواقع الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الاسلامية غربي الانبار .

ويشار الى ان “الاتجاه برس” حصلت على تسجيل صوتي بين قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي وعنصرا من المخابرات الاميركية حيث ارسل معلومات مفصلة عن مواقع الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الاسلامية لايصالها الى الاميركان والصهاينة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”شبكة الاعلام المقاوم”، اليوم السبت، عن قيام السفارة الأميركية بالضغط على اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق مع قائد عمليات الأنبار اللواء محمود الفلاحي الذي ثبت بـ”الأدلة” تورطه بالتأمر مع عنصر من المخابرات المركزية الأميركية على تهديد أمن وسلامة مقاتلي الجيش العراقي، والقوى الأمنية والحشد الشعبي وفصائل المقاومة.

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