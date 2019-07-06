اعتقال امرأة بحوزتها كمية من مادة الكريستال المخدرة جنوب الحلة

2019/07/06 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية امرأة تحمل كمية من مادة الكريستال المخدرة وحبوبا منومة جنوب الحلة مركز محافظة بابل .وقال مصدر امني :” ان الامرأة كانت تحاول نقل المواد المخدرة الى الحلة لترويجها “.واضاف انه :” تم ضبط مبلغ عشرة آلاف دولار مع الامرأة ، التي احيلت الى الجهات المختصة للتحقيق معها ومعرفة الجهات التي […]

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