2019/07/06 | 21:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلال اتصال هاتفي جرى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني لماكرون: على الاتحاد الأوروبي الالتزام بتعهداته أمام القرارات الدولية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني لماكرون: على الاتحاد الأوروبي الالتزام بتعهداته أمام القرارات الدولية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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