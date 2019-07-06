نكاية ببرشلونة .. باريس سان جيرمان يعرض نيمار على ريال مدريد

2019/07/06 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويرفض البرازيلي البقاء في "حديقة الأمراء" بالموسم الجديد، ويسعى بكل قوة للخروج والعودة مرة أخرى إلى الدوري الإسباني وتحديدًا لبرشلونة وتصحيح الخطأ الذي ارتكبه قبل عامين وندم عليه الآن.ولكن ما يقف أمام عودة نيمار لكامب نو بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، هي العلاقة المتوترة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة والتي انفجرت بعد مفاوضات ناصر الخليفي مع اللاعب في عام 2017 ورفضه التحدث مع أي مسئول مع النادي الكتالوني.وفضل القطري أن يدفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب وقدرها 222 مليون يورو، حتى يخطف نيمار ويورط برشلونة قبل بداية الموسم بأيام قليلة ومع مدرب جديد مثل إرنستو فالفيردي في وقتها.لذلك قام باريس سان جيرمان في الساعات الماضية بعرض خدمات البرازيلي على ريال مدريد، بحسب الصحيفة الإسبانية الشهيرة، للرحيل عن صفوف الفريق وفرض حالة من الاستقرار الفني في كتيبة المدرب "توماس توخيل" لمحاولة الوصول لهدفهم المنتظر وهو الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.محاولات بطل الدوري الفرنسي قد بدأت منذ الدقيقة الأولى لعودة "ليوناردو" في منصب المدير الرياضي للدفع بـنيمار خارج النادي، وإذا لم ينجحوا في بيع اللاعب إلى برشلونة ودخول فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبلي ضمن الصفقة، سيحاولون بيعه إلى ريال مدريد نظرًا لعلاقتهم الجيدة مع فلورنتينو بيريز.ووفقًا لـ"ماركا" فإن ريال مدريد لم يتفاجأ من العرض المقدم من طرف باريس سان جيرمان للحصول على نيمار، خاصة وأن هذا جزء من عملية الانتقالات والضغط على الأندية في عالم كرة القدم.

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