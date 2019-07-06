أفغانستان .. 14 قتيلا بسقوط قذائف لطالبان على سوق مزدحم في شمال البلاد

2019/07/06 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسقطت عدة قذائف أطلقتها حركة "طالبان"، أمس الجمعة، على السوق شعبية في محافظة فارياب شمالي البلاد، بحسب المتحدث العسكري الأفغاني حنيف رضائي.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رضائي قوله، إن "الحادث أسفر عن مقتل 14 مدنياً وجرح 40 بينهم نساء وأطفال".وأضاف رضائي، أن "حركة طالبان كانت تحاول استهداف نقطة تفتيش للجيش قرب السوق".وتشهد أفغانستان مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة "طالبان" التي استولت في السابق على مساحة كبيرة في المناطق الريفية من البلاد وشنت هجوماً على المدن الكبرى.وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

انتهى.ص.هـ.ح.

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