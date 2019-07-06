الكوكايين يخفي خطرا أكبر من الإدمان

2019/07/06 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذر خبراء من أن سلس البول هو أحد الآثار الجانبية المحتملة لتعاطي الكوكايين، إلى جانب الإصابة بالغرغرينا في الأمعاء والالتهابات والقروح.ووجدت إحدى الدراسات العلمية أن الأفراد الذين يتعاطون الكوكايين كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف للإصابة بسرطان المثانة، مقارنة بغيرهم.وتشمل علامات المرض الرغبة المفاجئة أو الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، مع وجود […]

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