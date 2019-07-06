2019/07/06 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الى المحاكم كافة بالالتزام بالمادة (19 ثانياً) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية.واطلعت “خطوة برس” على كتاب صادر من مجلس القضاء الاعلى يوعز الى المحاكم كافة بالالتزام بالمادة القانونية التي نصت على أنه (لا يجوز تنفيذ أمر قبض على الضابط وتوقيفه في غير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء يوعز بعدم توقيف الضباط الا بموافقة القائد العام وكالة خطوة برس.

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